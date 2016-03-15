Полторак не пов'язує інтенсивність бойових дій на Донбасі з виведенням військ РФ з Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак повідомив сьогодні під час робочої поїздки на Львівщину.

Відповідаючи на запитання журналістів, Полторак зазначив, що збільшення “інтенсивності бойових дій на сході не пов'язано з виводом Росією своїх військ з Сирії.

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"Ми знаходимось у достатньому стані, щоб зреагувати на зміну обстановки, але взаємозв'язку між виводом військ з Сирії і інтенсивністю бойових дій на сході немає”, - зазначив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Путін наказав розпочати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.

15 березня у Міноборони РФ повідомили, технічний персонал авіабази розпочав підготовку літаків для здійснення далекого перельоту на аеродроми базування у Російській Федерації.

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Особовий склад виконує навантаження обладнання, матеріально-технічних засобів і майна на літаки військово-транспортної авіації.