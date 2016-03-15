Полторак не пов'язує інтенсивність бойових дій на Донбасі з виведенням військ РФ з Сирії

15:17, 15 березня 2016
Війна
190 0

Міністр оборони України Степан Полторак не пов'язує інтенсивність бойових дій на сході України з виведенням Росією своїх військ з Сирії.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак повідомив сьогодні під час робочої поїздки на Львівщину.

Відповідаючи на запитання журналістів, Полторак зазначив, що збільшення “інтенсивності бойових дій на сході не пов'язано з виводом Росією своїх військ з Сирії.

Читайте такожУ Міноборони прокоментували вихід бойовиків із Широкиного: терористи хочуть застосувати тактику "удар у спину"

"Ми знаходимось у достатньому стані, щоб зреагувати на зміну обстановки, але взаємозв'язку між виводом військ з Сирії і інтенсивністю бойових дій на сході немає”, - зазначив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Путін наказав розпочати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.

15 березня у Міноборони РФ повідомили, технічний персонал авіабази розпочав підготовку літаків для здійснення далекого перельоту на аеродроми базування у Російській Федерації.

Читайте такожУ ЄС відреагували на початок виведення путінських військ із Сирії (відео)

Особовий склад виконує навантаження обладнання, матеріально-технічних засобів і майна на літаки військово-транспортної авіації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter