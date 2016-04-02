За минулу добу в зоні АТО поранено чотирьох військових
14:55, 02 квітня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, 4 отримали поранення.
На Донбасі поранили чотирьох військових / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед наших військових немає, 4 отримали поранення", - сказав Лисенко. Він зазначив, що всього за минулу добу по всій лінії розмежування бойовики здійнили 65 обстрілів українських позицій, внаслідок яких 1 боєць був поранений в Зайцевому, 1 - в Авдіївці і двоє - у Невельському.
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