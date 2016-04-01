За добу в зоні АТО загинув військовий, ще 8 отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок активних бойових дій 1 наш воїн загинув і ще 8 отримали поранення", - сказав він.

Читайте такожЕпіцентром бойових дій залишається Авдіївка: позиції сил АТО обстріляли з гранатометів і мінометів

За словами полковника, минула доба відзначилася новою ескалацією на Донбасі.

Андрій Лисенко уточнив, що "один боєць загинув у Зайцевому, ще троє отримали там поранення. Також п'ятеро військових зазнали поранень в Авдіївці, яка залишається найгарячішою точкою зони АТО".