За добу в зоні АТО загинув військовий, ще 8 отримали поранення
13:03, 01 квітня 2016Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовий загинув, ще 8 зазнали поранень
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок активних бойових дій 1 наш воїн загинув і ще 8 отримали поранення", - сказав він.
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За словами полковника, минула доба відзначилася новою ескалацією на Донбасі.
Андрій Лисенко уточнив, що "один боєць загинув у Зайцевому, ще троє отримали там поранення. Також п'ятеро військових зазнали поранень в Авдіївці, яка залишається найгарячішою точкою зони АТО".
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