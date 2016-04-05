За добу бойовики збільшили кількість обстрілів сил АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook. "Сьогодні проросійські бандформування не припиняли обстрілювати українських захисників на Сході України та здійснили 40 обстрілів. Варто зазначити, що вчора на цей час випадків застосування зброї проти сил АТО було 35", - йдеться у повідомленні.

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Так, з самого ранку в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку, проросійські найманці розпочали масовані вогневі удари з мінометів різних калібрів.

Окрім того, ворог використовував вогонь із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

"Впродовж декількох годин на опорних пунктах сил АТО було гаряче. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння незаконні збройні формування також застосовували в районах Луганського, Зайцевого та Опитного. Слід зауважити, що міни великого калібру зі сторони Мінерального противник цинічно скеровував в напрямку проживання місцевого населення", - наголошується у повідомленні.

На Маріупольському напрямку бойовики використовували міномети калібру 82мм поблизу Лебединського, а укріплення українських воїнів у Мар’їнці, Новотроїцькому та Водяному були обстріляні із гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

"З метою протидії ворогу військовослужбовці Збройних сил України 7 разів відкривали вогонь у відповідь обороняючи свої опорні пункти в районі Авдіївки та Лебединського", - зазначається у повідомленні.