У зоні АТОбойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00. «Сьогодні в зоні бойових дій кількість обстрілів сил АТО у порівнянні з учорашнім днем збільшилась з 6 до 35. Бандитські формування знову завдали вогневих ударів по позиціям українських воїнів, використовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю», - повідомили у штабі.

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Зокрема, в районі Авдіївки з мінометів калібру 82 мм бойовики 4 рази обстріляли опорні пункти Збройних сил України, поблизу Новгородського - двічі та Новозванівки – один раз. Обстріли опорних пунктів в напрямку вищезазначених позицій продовжувалися і зі стрілецької зброї та гранатометів.

Окрім цього, російські найманці неодноразово застосовували проти українських бійців зосереджений вогонь зі зброї різних калібрів в напрямку Опитного, Широкиного, Красногорівки, Станиці Луганської, Зайцевого та Новотроїцького.

З метою протидії ворогу військовослужбовці Збройних сил України тричі відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї в районі Станиці Луганської, додали у штабі.