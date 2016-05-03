Проросійські бойовики почали вивозити обладнання з Алчевського меткомбінату – розвідка

14:54, 03 травня 2016
Війна
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Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації сьогодні розпочали демонтаж та вивезення обладнання з території Алчевського металургійного комбінату.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Зокрема, у повідомленні йдеться, що військовослужбовці 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-го армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ сьогодні розпочали демонтаж та вивезення обладнання з території Алчевського меткомбінату.

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