Проросійські бойовики почали вивозити обладнання з Алчевського меткомбінату – розвідка

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Зокрема, у повідомленні йдеться, що військовослужбовці 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-го армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ сьогодні розпочали демонтаж та вивезення обладнання з території Алчевського меткомбінату.