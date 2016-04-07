Бойовики на Донбасі розбирають і вивозять обладнання із шахти в Ровеньках - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте такожЗа добу на Донбасі знищено 5 російських військовослужбовців - розвідка

"Зростає невдоволеність населення тимчасово окупованих територій сходу України присутністю та діями російських окупаційних військ. 5 квітня біля Новоазовська двоє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 армійського корпусу (АК) ЗС РФ розстріляли трансформаторну підстанцію на автомобільній заправці через відмову власника заправити їх автомобіль. Наступного дня автомобіль "морпіхів" згорів за нез’ясованих обставин, а одного з мародерів доставлено до місцевої лікарні з важкими травмами голови в непритомному стані", - йдеться у повідомленні.

Також у розвідці повідомили, що бойовики продовжують знищувати інфраструктуру та промислові об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донбасу: "4 квітня військовослужбовцями 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК ЗС РФ розпочато демонтаж та вивезення обладнання з шахти ім. Фрунзе (Ровеньки, Луганська обл.), працівників якої було звільнено напередодні".