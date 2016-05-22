Теракт в Авдіївці: з'явилися фото наслідків артобстрілу бойовиків

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції Донеччини.

Крім того, внаслідок потрапляння снаряду у двір приватного домоволодіння по вулиці Леваневського, 9, пошкоджено вікна, дах та фасад будинку.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка надає допомогу городянам та документує наслідки злочинів терористів, які щодня відкривають вогонь по місту.

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Також наголошується, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

"Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомляв штаб АТО, бойовики здійснили потужні вогневі нальоти на Авдіївку, потім розвернули гармати й вдарили у бік Донецька.