Бойовики здійснили потужні вогневі нальоти на Авдіївку, потім розвернули гармати й вдарили у бік Донецька

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що найнебезпечнішою ділянкою лінії розмежування залишаються околиці Авдіївки. Там противник вночі здійснив два потужних вогневих нальоти із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм.

"Декілька снарядів влучили у будинки місцевих мешканців, в результаті чого будівлі зайнялись. Одразу після обстрілу наших позицій бойовики розвернули свої гармати і вдарили у бік Донецька", - повідомляє штаб.

Також вночі з передмістя Донецька українських захисників неподалік Красногорівки обстрілював ворожий снайпер. А біля Зайцевого та Луганського, що на горлівсько-світлодарській дузі, НЗФ чинили збройні провокації, застосовуючи стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

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Крім того, тривають обстріли українських підрозділів і на Маріупольському напрямку. По наших укріпленнях у районі Широкиного бандити відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 120-мм мінометів.

Ускладнилася ситуація і на Луганщині. Під ворожим вогнем опинились опорні пункти сил АТО неподалік Станиці Луганської, Новозванівки та Трьохізбенки. Там противник вів вогонь з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та зенітної установки.

Впродовж минулої доби зафіксовано прольоти 3 ворожих розвідувальних БПЛА.

Повідомляється, що з початку цієї доби бойовики щонайменше 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових фактично на всіх напрямках.