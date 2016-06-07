В зоні АТО загинули 14 журналістів - Парубій

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час вручення нагород військовим кореспондентам.

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Як сказав голова парламенту, "за статистикою, 9 журналістів загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Багато хто пішов добровольцями в армію: 5 журналістів загинули як військовослужбовці на передовій".

За словами Парубія, "багато хто пройшов жах і пекло полону", інколи героїзм журналістів "межував з відчайдушністю, коли журналісти заходили в тил противника для того, щоб зняти репортаж, як відбуваються події там".