В зоні АТО загинули 14 журналістів - Парубій
13:49, 07 червня 2016Війна
1451 0
На Донбасі за час проведення АТО загинули 14 журналістів.
Багато пішли добровольцями в армію / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час вручення нагород військовим кореспондентам.
Читайте такожЗа час військової агресії на Донбасі загинули 68 дітей і поранені 186 - Парубій
Як сказав голова парламенту, "за статистикою, 9 журналістів загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Багато хто пішов добровольцями в армію: 5 журналістів загинули як військовослужбовці на передовій".
За словами Парубія, "багато хто пройшов жах і пекло полону", інколи героїзм журналістів "межував з відчайдушністю, коли журналісти заходили в тил противника для того, щоб зняти репортаж, як відбуваються події там".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter