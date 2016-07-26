Порошенко нагородив за героїзм 163 українських воїнів, з них 13 - посмертно

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко відзначив високими державними нагородами українських військових, які проявили мужність, героїзм та високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України в зоні проведення АТО.

Орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня нагороджено лейтенанта Ігоря Бабаяна – командира розвідувального взводу 90 окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81 окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України.

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Лейтенант Бабаян виконує бойові завдання в зоні АТО з липня 2015 року. З березня 2016 року бере участь у обороні промзони поблизу міста Авдіївка. Протягом 15-19 квітня по передовим позиціям підрозділів ЗСУ почала вести обстріли добре замаскована ворожа вогнева точка, що призводило до втрат серед особового складу. 19 квітня 2016 року група лейтенанта Бабаяна отримала завдання перевірити підступи до взводного опорного пункту «Сади» з метою виявлення та знищення вогневої точки. У цей же день був виявлений добре замаскований бліндаж, обладнаний крупнокаліберним кулеметом, з якого противник вів вогонь. В результаті прямого попадання з ручного протитанкового гранатомета ворожа вогнева точка була знищена, але противник у відповідь відкрив шквальний вогонь з основних позицій, що змусило групу відступити у вихідне положення. 20 квітня лейтенант Бабаян прийняв рішення особисто перевірити бліндаж та підступи до нього. Підійшовши майже впритул до бліндажа, він помітив, що з оглядового вікна на нього направлений ствол кулемета. Не розгубившись та не втрачаючи ні секунди, лейтенант відкрив вогонь на випередження – розрядивши повністю магазин автомата, почав вести вогонь з пістолета, а також застосував ручну гранату для знищення противника у бліндажі. Бабаян отримав поранення в руку, але продовжував керувати боєм. Після повернення групи до розташування лейтенант прийняв рішення не евакуюватися в тил, а продовжувати виконання бойових завдань. Завдяки рішучим діям Бабаяна та його розвідувальної групи вогнева точка противника була знищена.

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Серед нагороджених орденом «За мужність» ІІІ ступеня – сержант, командир стрілецького відділення – командир машини стрілецького взводу стрілецької роти 40 батальйону територіальної оборони 17 окремої гвардійської танкової бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України Олексій Верлієнко. В зоні АТО сержант проходив службу з червня по серпень 2014 року. Підрозділ, в якому він проходив службу, брав участь у блокуванні району проведення антитерористичної операції в районі міста Іловайськ Донецької області.

Вночі 3 липня 2014 року через блок пост, де ніс службу Верлієнко, на двох легкових та двох броньованих автомобілях намагалися з боєм прорватися терористи, озброєні стрілецькою зброєю та гранатами. Військовослужбовці ЗСУ прийняли бій. Після бою, під час огляду автомобілів, один із тяжко поранених терористів кинув бойову гранату в напрямку українських воїнів. Сержант Верлієнко тілом одного із вбитих сепаратистів накрив гранату, чим врятував життя своїх побратимів, але сам отримав тяжкі поранення.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня також нагороджено старшого солдата Олександра Дейнеку, який проходив службу в зоні проведення АТО з червня по серпень 2014 року та входив до складу розвідувально-штурмового взводу, який виконував особливо небезпечні завдання із захоплення та знешкодження опорних пунктів терористів. Підрозділ, до якого входив Дейнека, більш як 30 разів робив вилазки на захоплену ворогом територію, збирав данні про місце знаходження ворога, брав у полон російських військовослужбовців, проводив розмінування залізничного мосту на трасі Іловайськ-Кутейніково в Донецькій області, корегував вогонь артилерії і мінометів по позиціям незаконних військових формувань.

23 серпня 2014 року Дейнека у складі групи знаходився в дозорі на опорному пункті в районі селища Зелене Донецької області. Група виявила два автомобіля ГАЗ-66 з прапорами так званої «ДНР», які рухалися в їхньому напрямку. Дейнека, скориставшись засідкою, прийняв рішення захопити цей конвой – пострілом з гранатомета вивів зі строю першу машину, яка змушена була зупинитися та заблокувати другий автомобіль. В результаті в полон було взято 6 терористів, а при обшуку машин виявлено 50 протитанкових мін та 30 протипіхотних мін МОН-90 російського виробництва. 24 серпня 2014 року під час чергового мінометно-артилерійського обстрілу опорного пункту зі сторони незаконних військових формувань Дейнека отримав множинні сліпі поранення м'яких тканин шиї, контузію та струс головного мозку.