МЗС України розповіло про загострення ситуації на Донбасі: у липні в'їхало 19 ешелонів з озброєнням та технікою РФ

Про це йдеться в заяві МЗС, яку розповсюдила прес-служба відомства.

«Лише протягом 22-24 липня ц.р. бойовики за підтримки Російської Федерації 189 разів обстрілювали позиції Збройних Сил України. При цьому продовжує демонстративно і зухвало використовуватися озброєння, яке давно мало бути відведене від лінії розмежування згідно з Мінськими домовленостями», - йдеться у заяві МЗС.

Зокрема наголошується, що позиції українських військових та об’єкти цивільної інфраструктури, у тому числі житлові будинки, обстрілювали з гармат калібру 122 мм 89 разів, з мінометів калібру 120 мм – 30, з мінометів калібру 82 мм – 50 разів. У районі населених пунктів Новозванівка, Трудовське, Авдіївка відбулося 6 бойових зіткнень, наслідком яких стали втрати серед особового складу сил АТО.

Продовжується фіксуватися присутність значної кількості російського важкого озброєння, яке мало бути відведене згідно з Мінськими домовленостями, поблизу лінії розмежування.

«Цілеспрямована ескалація безпекової ситуації відбувається на тлі масованого постачання Російською Федерацією військової техніки, озброєння і боєприпасів, направлення на Донбас нових найманців і кадрових військовослужбовців російської армії», - зазначається в заяві МЗС.

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І уточнюється, що з початку липня цього року неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону з боку РФ перетнули 19 залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою. З порушенням норм міжнародного права та зобов’язань у галузі контролю за експортом озброєнь Росією було завезено 19 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», 2 самохідні артилерійські установки, 11 БТР та БМП.

З території РФ було також поставлено 130 цистерн (6600 т) з паливно-мастильними матеріалами і 14 вагонів з боєприпасами (близько 560 т). На тимчасово непідконтрольну територію зайшло 9 автомобільних колон, у складі яких, серед іншого, 44 вантажівки з боєприпасами, 34 автозаправники, 77 одиниць автомобільної техніки.

Російські безпілотні літальні апарати тричі незаконно перетинали українсько-російський кордон і після виконання розвідувальних завдань у повітряному просторі України поверталися на свої бази на території РФ.

У заяві також підкреслюється, що «чітко простежується лінія на залякування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, створення перешкод їхній діяльності з моніторингу і верифікації згідно з мандатом, який схвалила у тому числі і Російська Федерація».

Підтвердженням цьому, додають у МЗС, є подальше обмеження допуску спостерігачів СММ ОБСЄ до районів, тимчасово непідконтрольних Україні, у т.ч. прилеглих до українсько-російського державного кордону, блокування діяльності Місії шляхом ненадання дозволів на подальше розширення її польової присутності на непідконтрольних територіях, організації проплачених і добре зрежисованих акцій протесту та «неозброєного спротиву» намірам СММ ОБСЄ належним чином виконувати свої функції.

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Цілком очевидно, що теза про начебто «внутрішньоукраїнський» характер конфлікту на Донбасі, яку офіційна Москва активно намагається нав’язати світовій спільноті, є лише спробою Російської Федерації у будь-який спосіб відвернути увагу від своєї справжньої ролі як організатора, безпосереднього учасника і сторони цього конфлікту.

Така риторика Кремля підтверджується позицією делегації РФ на переговорах у Мінську, де вона намагається виконувати роль стороннього спостерігача та адвоката незаконних збройних формувань окремих районів Донбасу замість того, щоб змусити їх повною мірою виконувати Мінські домовленості.

Подібну поведінку Росія демонструє також стосовно домовленостей у «Нормандському форматі», відмовляючись від їхнього виконання або свідомо намагаючись викривити їхній зміст. Зокрема, це стосується рамкових принципів розведення сил вздовж лінії розмежування, які було узгоджено військовими радниками цього формату 15-16 червня 2016 року.

«Змушені констатувати, що ватажки бойовиків у Донецьку і Луганську та їхні кремлівські куратори свідомо обрали шлях подальшої ескалації конфлікту замість його мирного врегулювання шляхом послідовної імплементації Мінських домовленостей.

Зрозуміло, що збройні провокації НЗФ вимагатимуть з боку Збройних Сил України рішучих заходів у відповідь для того, щоб змусити терористів відмовитися від планів силової ескалації конфлікту.

Неухильно дотримуючись своїх зобов’язань, українська сторона і надалі робитиме усе можливе для того, щоб на Донбасі припинили гинути люди, а на тимчасово окупованих територіях було відновлено мирне життя, конституційний лад та повагу до прав людини.

Вимагаємо від Російської Федерації як сторони Мінських домовленостей невідкладно забезпечити виконання своїх зобов’язань, вивести з території Донбасу військових, найманців та озброєння, припинити незаконні поставки зброї та військової техніки бойовикам, розблокувати роботу СММ ОБСЄ.

Звертаємося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль з тим, щоб зупинити небезпечну ескалацію напруженості на Донбасі», - підкреслюється в заяві МЗС.