Штаб АТО: В районі Авдіївки ситуація загострилась
17:29, 02 серпня 2016Війна
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Штаб сил антитерористичної операції повідомив про загострення ситуації в Авдіївці Донецької області.
Фото facebook.com/GeneralStaff.ua
"В районі Авдіївки ситуація загострилась. Дії ворога втратили вибірковий характер: з 11 години ранку протягом трьох годин окупанти чотири рази застосували міномети по мирних жителях. 21 міна 82 мм калібру випущена по житловим кварталам Авдіївки та Опитного", - говориться у повідомленні штабу в Facebook.
Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО на Донецькому напрямку по позиціях українських військових випущено рекордну, починаючи з червня, кількість мін - понад 260.
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