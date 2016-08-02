Штаб АТО: В районі Авдіївки ситуація загострилась

"В районі Авдіївки ситуація загострилась. Дії ворога втратили вибірковий характер: з 11 години ранку протягом трьох годин окупанти чотири рази застосували міномети по мирних жителях. 21 міна 82 мм калібру випущена по житловим кварталам Авдіївки та Опитного", - говориться у повідомленні штабу в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО на Донецькому напрямку по позиціях українських військових випущено рекордну, починаючи з червня, кількість мін - понад 260.