Червоний Хрест передав українській стороні останки 16 "кіборгів"

17:26, 10 березня 2015
Війна
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Міжнародний комітет Червоного Хреста передав українській стороні останки 16 бійців антитерористичної операції, що загинули в донецькому аеропорту.

Останки 16 бойцов АТО, погибших в донецком аэропорту, передали украинской стороне / twitter.com/MKKK

Про це йдеться в повідомленні організації в соцмережі Twitter.

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Наголошується, що для передачі останків Червоний Хрест надав рукавички, мішки і бирки для тіл.

Як повідомляв УНІАН, раніше проросійські бойовики заявили, що знайшли під завалами 30 тіл загиблих бійців АТО, захищали Донецький аеропорт.

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