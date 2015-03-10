Червоний Хрест передав українській стороні останки 16 "кіборгів"
17:26, 10 березня 2015Війна
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Міжнародний комітет Червоного Хреста передав українській стороні останки 16 бійців антитерористичної операції, що загинули в донецькому аеропорту.
Останки 16 бійців АТО, що загинули в донецькому аеропорту, передали українській стороні / twitter.com/MKKK
Про це йдеться в повідомленні організації в соцмережі Twitter.
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Наголошується, що для передачі останків Червоний Хрест надав рукавички, мішки і бирки для тіл.
Як повідомляв УНІАН, раніше проросійські бойовики заявили, що знайшли під завалами 30 тіл загиблих бійців АТО, захищали Донецький аеропорт.
Для передачі останків в аеропорту р. #Донецьк ми надали рукавички, мішки і бирки для тел.
- МКЧХ (@MKKK) 10 Березень 2015
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