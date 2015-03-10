Червоний Хрест передав українській стороні останки 16 "кіборгів"

Про це йдеться в повідомленні організації в соцмережі Twitter.

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Наголошується, що для передачі останків Червоний Хрест надав рукавички, мішки і бирки для тіл.

Як повідомляв УНІАН, раніше проросійські бойовики заявили, що знайшли під завалами 30 тіл загиблих бійців АТО, захищали Донецький аеропорт.