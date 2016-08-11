Бойовики обстріляли два КПВВ на Донбасі - Держприкордонслужба
09:50, 11 серпня 2016Війна
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Незаконні збройні формування вчора після 21 години відкрили вогонь по контрольному пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» та контрольному посту «Мар’їнка».
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
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Зазначається, що майже протягом години бойовики зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів вели обстріл з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, по позиціях контрольного посту «Мар’їнка».
Крім того, терористи вели вогонь по контрольному пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Обстріл зі стрілецької зброї та АГС-17 вони здійснювали з боку гори Князя Ігоря.
«Ніхто з українських захисників не постраждав», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 67 разів обстріляли позиції сил АТО.
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