Бойовики обстріляли два КПВВ на Донбасі - Держприкордонслужба

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що майже протягом години бойовики зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів вели обстріл з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, по позиціях контрольного посту «Мар’їнка».

Крім того, терористи вели вогонь по контрольному пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Обстріл зі стрілецької зброї та АГС-17 вони здійснювали з боку гори Князя Ігоря.

«Ніхто з українських захисників не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 67 разів обстріляли позиції сил АТО.