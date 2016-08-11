На Луганщині бойовики відкрили вогонь у напрямку гори Князя Ігоря - штаб АТО
За добу бойовики 67 разів обстріляли позиції сил АТО.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Гаряче" було на Маріупольському напрямку - 32 обстріли.
Бойовики двічі застосовували заборонену мінськими угодами важку артилерію по Водяному, 70 снарядів калібру 122 мм були випущені у бік українських укріплень.
На ділянці фронту Мар'їнка - Широкіне бойовики вели вогонь з гранатометів, кулеметів і мінометів.
"У Новотроїцькому зафіксовано вогонь зенітних установок. У Старогнатівці, Зайцевому і Мар'їнці ворог задіяв бронетехніку. Поблизу Широкіного і Талаківки активність проявила снайперська пара", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку в районі Авдіївки бойовики неодноразово відкривали мінометний, гранатометный і кулеметний вогонь.
З настанням темряви в Опитному бойовики застосували важку артилерію.
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По силах АТО в Луганському і Невельському бойовики били з мінометів 120 і 82 мм калібру, а у Новоселівці Другій вели гранатометний вогонь.
"На Луганському напрямку поблизу Станиці Луганської мінометний і гранатометний обстріли противник вів у напрямку гори Князя Ігоря", - відзначили в штабі.
По українських позиціях в Новоалександрівці, Новозванівці і Золотому бандити вели гранатометный вогонь. У Попасній терористи відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. На інших ділянках напрямку бойовики вели в основному неприцільний характер.
Двічі в Маріупольському напрямку були виявлені безпілотні літальні апарати бойовиків, по яких відкрили вогонь.
"На ділянці Талаківка-Водяне зазначене комплексне застосування комплексу повітряної розвідки із засобами вогневого ураження противника, вели вогонь на придушення цілей сил АТО", - йдеться в повідомленні.