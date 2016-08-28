Бойовики з мінометів обстріляли контрольний пост "Майорськ"
11:21, 28 серпня 2016Війна
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Проросійські бойовики учора ввечері з мінометів здійснили обстріл контрольного посту "Майорськ" на Донеччині.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного н.п. Горлівка. Дві міни розірвались в центрі позицій контрольного посту.
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