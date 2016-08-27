Бойовики застосували "Гради" при обстрілі позицій військових біля Красногорівки (відео)

По ній та сусідній Мар'їнці гатили також з мінометів, кулеметів та іншої зброї, йдеться в сюжеті ТСН.

Реактивних снарядів було вісім. Вони впали неподалік позицій військових. Якби снаряди влучили в будинки або бліндажі – це обернулося б жертвами. Бійці кажуть, що цієї ночі їм пощастило. Хоча, можливо, ворог лише пристрілювався.

Потрапити на передові позиції військових у цьому районі можна лише швидким бігом, бо територія навколо прострілюється. Ворожі позиції розташовані за кілометр – їх видно через поле. Бойовики облюбували посадку, звідки й стріляють, змінюючи своє розташування. Цим і дошкуляють українським воякам. "Вдень хіба хто задрімає – то нормально. Перепочити вони не дають", - зізнається боєць із позивним "Ден".

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Особливо виснажують військових мінометні обстріли. Минулої ночі вони були потужні. "Макар", хоч і відслужив уже більше року, зізнається, що до снарядів звикнути неможливо. А остання ніч була однією з найгучніших на його пам'яті. "Пристойно, штук 160-200 лягло. Це така річ, до котрої не звикаєш. Чуєш над головою і тільки відчуваєш: переліт, недоліт. І думаєш, коли ж вона влучить", - зізнається боєць.

Останнім часом проросійські сили почали стріляти влучніше. "Прямі влучання сюди були. Це вперше, що так чітко влучили. Кажуть, у них там відбулася ротація. Мабуть, якісь дуже гарні спеціалісти з'явилися", - вважає військовий із позивним "Туман".

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