Активізація бойовиків на Луганщині: у трьох районах застосували зброю великого калібру
У Луганській області за минулу добу, 28 серпня, бойовики кілька разів відкривали вогонь в напрямку населених пунктів Попаснянського, Новоайдарського та Станично-Луганського районів області з великокаліберної зброї.
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на заступника голови Луганської обласної державної адміністрації Юрія Клименка, зокрема, терористи з гранатометів різних типів, зенітної установки, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї п'ять разів відкривали вогонь в напрямку села Новоолександрівка.
Також по позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Попасна двічі застосовували гранатомети різних типів.
Ввечері бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь в напрямку міста Золоте.
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Крім того, за минулу добу бойовики неодноразово відкривали вогонь в напрямку населених пунктів Станично-Луганського району.
Зокрема, в напрямку села Лобачеве двічі відкривали вогонь з автоматичних гранатометів; позиції українських військовослужбовців поблизу смт Станиця Луганська обстрілювали зі стрілецької зброї.
Після півночі російські терористичні угруповання з 82-мм мінометів і протитанкових гранатометів двічі вели обстріл в напрямку села Кримське Новоайдарського району.
Водночас з автоматичних гранатометів відновили обстріл позицій українських бійців поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району.
Інформації про жертви і руйнування не надходило.