Активізація бойовиків на Луганщині: у трьох районах застосували зброю великого калібру

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на заступника голови Луганської обласної державної адміністрації Юрія Клименка, зокрема, терористи з гранатометів різних типів, зенітної установки, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї п'ять разів відкривали вогонь в напрямку села Новоолександрівка.

Також по позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Попасна двічі застосовували гранатомети різних типів.

Ввечері бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь в напрямку міста Золоте.

Читайте такожВогонь до світанку: бойовики гатили з важкої артилерії по Архангельському

Крім того, за минулу добу бойовики неодноразово відкривали вогонь в напрямку населених пунктів Станично-Луганського району.

Зокрема, в напрямку села Лобачеве двічі відкривали вогонь з автоматичних гранатометів; позиції українських військовослужбовців поблизу смт Станиця Луганська обстрілювали зі стрілецької зброї.

Після півночі російські терористичні угруповання з 82-мм мінометів і протитанкових гранатометів двічі вели обстріл в напрямку села Кримське Новоайдарського району.

Водночас з автоматичних гранатометів відновили обстріл позицій українських бійців поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.