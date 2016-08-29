Бойовики обстріляли приватний сектор Авдіївки, зруйновано один будинок - поліція
У неділю, 28 серпня, бойовики у черговий раз обстріляли приватний сектор Авдіївки. Унаслідок обстрілу прямим влученням у дах зруйновано один будинок, пошкоджено сусідній.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
"Обстріл відбувся близько 15.30. Поліцейські прибули на місце як тільки стало можливим, бо звідси до позицій бойовиків – усього кілька сотень метрів", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначили в поліції, обидві оселі страждають від ударів терористів вже не вперше. Для одного з будинків це вже друге пряме влучення, попереднє було у червні цього року. Відповідно, сусіднє домоволодіння вже вдруге бере на себе «вибухову хвилю». Сьогодні воно було прошито осколками.
На місці працювала слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції. Наслідки обстрілу задокументовані. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.