Доба в АТО: бойовики 20 разів обстріляли українські позиції, в цілому зберігається "тиша"

Минулої доби російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на шосту ранку 5 вересня, розміщеному на сторінці Facebook.

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Так, на Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відбулися у Верхньоторецькому. А з гранатометів та стрілецької зброї - у напрямку позицій сил АТО поблизу Авдіївки та Ясинуватої. Також Авдіївку обстріляли з 82-мм міномету. Окрім того, поблизу Авдіївці була зафіксована снайперська активність, а позиції українських військових біля Водяного, Павлополя, Талаківки та Мар’їнки були обстріляні зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку поблизу Широкиного, о дев’ятій ранку, противник обстріляв позиції Збройних сил України з бойової машини піхоти та стрілецької зброї, також застосовувалися гранатомети. Окрім того, поблизу Мар’їнки спостерігалася снайперська активність.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли зі стрілецької зброї Новоолександрівку.

Окрім того, на Маріупольському напрямку виявлено 2 БПЛА противника. "Один на висоті 500 метрів рухався у напрямку Водяного та Комінтернового, інший рухався у напрямку Водяного та Дзержинського на висоті 600 метрів. Вогонь не відкривався", - сказано у повідомленні.

"В цілому, обстановка в районі проведення АТО характеризується дотриманням "режиму тиші" за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку противника", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, "режим тиші" на Донбасі введено з 1 вересня. Проте перші провокативні обстріли з боку бойовиків почались увечері того ж дня.