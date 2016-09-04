Журналіст повідомив про "дивні маневри" ОБСЄ у пункті пропуску на лінії розмежування

Існує ймовірність того, що ОБСЄ намагається вивезти свій офіс із Донецька. У самій організації інформацію про підозрілу вантажівку, яку помітили на КПВВ у Новотроїцькому, не коментують. Про це повідомив у Facebook військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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За його інформацією, 30 серпня на КПВВ у Новотроїцькому у супроводі автомобіля ОБСЄ під'їхала крита магістральна вантажівка, яка прямувала у бік окупованого Донецька. Машина намагалась перетнути лінію розмежування з бойовиками без догляду. У цьому їй намагалися сприяти ще два позашляховики з логотипами ОБСЄ. Проте коли кузов відкрили, всередині нічого не було.

"Дивні маневри міжнародної місії викликали щонайменше здивування. І от один з "місіонерів" пошепки встиг сказати військовим: "Це ми речі вивозимо", - написав Цаплієнко.

Журналіст розповідає, що за кілька годин після цієї загадкової сцени, було відправлено запит в місію ОБСЄ: "За нашими неофіційними даними, які ми отримали із зони АТО, місія ОБСЄ збирається евакуювати офіс, чи значно скоротити свою присутність в Донецьку. Уклінно просимо вас підтвердити, або спростувати цю інформацію".

За його словами, із подання запиту пройшло 5 днів, проте ОБСЄ коментаря не надали.

"До речі, вчора, 2-го вересня, ця фура вранці повернулась на територію вільної України. Завантажена. Цього разу без догляду. Через той же самий КПВВ у селищі Новотроїцьке", - підсумував Цаплієнко.

Як повідомлялось раніше, спостерігачам ОБСЄ на Донбасі неодноразово погрожували проросійські бойовики, також СММ повідомляла про перепони у роботі з боку терористів. Кілька разів автівки місії потрапляли під обстріли бойовиків.