Військові Сил спецоперацій відпрацювали десантування з Мі-8 в умовний тил противника (відео)
13:59, 19 вересня 2016Війна
2537 0
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели десантування груп в умовний тил противника з гелікоптера Мі-8.
Це відбулося в зоні проведення АТО, йдеться на YouTube-каналі "Військового телебачення України".
Нагадаємо, 26 липня Порошенко підписав закон про Сили спецоперацій ЗСУ.
Читайте такожЗавершено головний етап зі створення Сил спецоперацій ЗСУ – Фріз
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 липня.
Документом визначено правовий статус та заходи, до яких можуть залучатися Сили спеціальних операцій. Законом зміни вносяться до 8 чинних законів, які стосуються Збройних сил, оборони, боротьби з тероризмом, розвідувальних органів, порядку направлення підрозділів ЗСУ до інших держав, взаємодії з військово-цивільними адміністраціями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter