Військові Сил спецоперацій відпрацювали десантування з Мі-8 в умовний тил противника (відео)

Це відбулося в зоні проведення АТО, йдеться на YouTube-каналі "Військового телебачення України".

Нагадаємо, 26 липня Порошенко підписав закон про Сили спецоперацій ЗСУ.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 липня.

Документом визначено правовий статус та заходи, до яких можуть залучатися Сили спеціальних операцій. Законом зміни вносяться до 8 чинних законів, які стосуються Збройних сил, оборони, боротьби з тероризмом, розвідувальних органів, порядку направлення підрозділів ЗСУ до інших держав, взаємодії з військово-цивільними адміністраціями.