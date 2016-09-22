На Донеччині судитимуть поплічника терористів, через якого загинули 10 військових: загрожує довічне

За тяжкі злочини поплічнику терористів загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Слідчі встановили, що 29 липня 2014 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Латишеве Шахтарського району Донецької області розташувалися 19 військовослужбовців третього окремого полку спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"61-річний місцевий мешканець, прихильник терористичної організації "ДНР", увійшовши в довіру до військовослужбовців, посилаючись на необхідність поїхати до своєї дружини, виїхав на власному автомобілі в напрямку міста Сніжне Донецької області. Звідти чоловік вже повернувся у супроводі не менш ніж 4 одиниць важкої військової бронетанкової техніки разом з учасниками терористичної організації "ДНР". В результаті нерівного бою 10 військовослужбовців ЗСУ загинули, 5 потрапили у полон", - уточнюють у прокуратурі.

Крім терористичного акту (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу), правопорушник обвинувачується у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК), оскільки у 2014 році він зареєстрував на тимчасово окупованій бойовиками території підприємство та сплачував податки до так званого "Центрального Республіканського банку" терористичної організації.

Спецоперація з розшуку злочинця тривала майже 2 роки. Спільними зусиллями працівників Національної поліції та військових сил спеціальних операцій у липні 2016 року зловмисника затримали та заарештували.