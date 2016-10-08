Тука: головне завдання на етапі розведенні військ на Донбасі - досягнути миру

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на Еспресо.TV.

"Спершу розглядалися 12 подібних точок, потім їхня кількість зменшилася до семи, і зараз три затверджені та чотири – ще в процесі розгляду. Потім це коло знову може збільшитися. Якщо відведення буде успішним, ми заморозимо лінію, де війська будуть перебувати на кілометр один від одного", - зазначив Тука.

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За його словами, головне завдання на цьому етапі - досягнути миру.

"Але це не є мета, а лише перший крок. Урешті-решт про це багаторазово говорив і президент, що першим кроком має бути повне припинення вогню. На жаль, коли ми минулого року мали приблизно 4 місяці терміну значною мірою припинення вогню, деінде лунала лише стрілецька зброя – і то не щоденно", - наголосив Тука.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому й Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб. В угоді також йдеться, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш ніж 2 кілометри у ширину і 2 кілометри углиб. Розведення сил і засобів здійснюється з моніторингом місії ОБСЄ.

3 жовтня російські окупанти провели обстріл українських позицій біля Петрівського після того, як було дано сигнал про початок відведення військовослужбовців ЗСУ, у такий спосіб зірвавши це відведення.