Окупанти обстріляли українські позиції біля Петрівського після сигналу про початок відведення ЗСУ - штаб

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Як заявили у штабі, сьогодні станом на 15:00 для підрозділу ЗСУ, який знаходиться поблизу населеного пункту Петрівське на Маріупольському напрямку, була оголошена готовність для відведення на визначені рубежі у відповідності до підписаної 21 вересня у Мінську Тристоронньою контактною групи Рамкової угоди про розведення сил і засобів на трьох ділянках від лінії зіткнення.

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"На місці відведення були присутні представники від ОБСЄ, посадові особи від СЦКК та командування Маріупольского напрямку. О 15 годині було дано відповідний сигнал до початку відведення військовослужбовців ЗСУ. Відразу після цього з боку протилежної сторони було запущено БПЛА противника. Збройні сили України та ОБСЄ жодних безпілотних літальних апаратів в повітря не запускали. А з 16:02 до 16:08 українські позиції біля населеного пункту Петрівське були обстріляні з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї", - розповіли в штабі.

Зазначаєтьсяя, що цей обстріл було зафіксовано представниками ОБСЄ та СЦКК, а відведення, таким чином, було зірвано незаконними військовими формуваннями.

"Українська сторона, залишаючись відданою неухильному виконанню Мінських домовленостей, незважаючи на безпосередню загрозу життю військовослужбовців Збройних сил України через здійснені збройні провокації, вогонь у відповідь не відкривала. Таким чином, ЗСУ неухильно виконують взяті на себе зобов’язання щодо виконання вимог Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо відведення сил та засобів", - сказано в повідомленні.

В свою чергу, як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, жоден військовий не постраждав.

«У результаті обстрілу ніхто з військовослужбовців Збройних сил України не постраждав. Українські підрозділи були вимушені припинити відведення сил та засобів», - наголосили в оборонному відомстві.

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У Міноборони такі провокаційні дії вважають свідченням небажання проросійських терористичних угруповань дотримуватися Мінських домовленостей.

За даними відомства, терористи "здійснили цинічний та провокаційний обстріл військовослужбовців ЗСУ з гранатомета АГС-17".

Невідомий БПЛА, політ якого спостерігався за кілька хвилин до обстрілу поблизу українських позицій, ймовірно, і здійснював корегування вогню, наголосили в Міноборони.