У Луганській ВЦА вважають, що відведення ЗСУ зі Станиці Луганської небезпечне для мирних жителів

Як повідомили УНІАН у прес-службі з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Юрія Клименка, за минулу добу й після півночі бойовики 36 разів відкривали вогонь у напрямку населених пунктів уздовж усієї лінії розмежування.

Зокрема, у Попаснянському районі бойовики 31 раз порушували режим тиші, застосовуючи заборонену "Мінськими домовленостями" зброю, зокрема, 120-мм міномети.

«Ватажки так званої «ЛНР» у підконтрольних ЗМІ заявляють про зрив Мінських угод Україною, й при цьому обстрілюють позиції наших військових із забороненого цими ж угодами озброєння. У такій ситуації відвести війська зі Станиці Луганської все одно, що поступитися нашою територією без бою та поставити під загрозу життя ще, щонайменше, 10 тисяч людей», - прокоментував Клименко.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. Розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менше 2 км в ширину і 2 км у глибину. При цьому розведення сил і засобів на кожній з двох ділянок здійснюється за моніторингу з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

На сьогодні представники місії ОБСЄ заявляють про неможливість доступу до місця моніторингу через обстріли бойовиками.

3 вересня, в смт Станиця Луганська з ініціативи відокремленого підрозділу громадської організації «Союз учасників бойових дій, ветеранів та інвалідів АТО» відбулася акція протесту проти створення демілітаризованої зони, оскільки в зоні ризику опиняться об'єкти соціальної інфраструктури, а моніторингова місія ОБСЄ не зможе гарантувати захист мирного населення.

Рішення з аналогічним змістом прийняла Станично-Луганська РДА.