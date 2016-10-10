Окупанти за добу втратили на Донбасі 2 загиблими й 2 пораненими – розвідка
11:29, 10 жовтня 2016Війна
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Російські окупаційні війська на Донбасі за минулу добу втратили 2 загиблими й 2 пораненими.
REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
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«Чергові втрати ЗС РФ на сході України протягом доби склали двоє загиблих та двоє поранених військовослужбовців зі складу 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк)», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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