Окупанти за добу втратили на Донбасі 2 загиблими й 2 пораненими – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«Чергові втрати ЗС РФ на сході України протягом доби склали двоє загиблих та двоє поранених військовослужбовців зі складу 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.