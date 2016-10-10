На Донбасі стало дещо спокійніше: активні обстріли продовжуються лише на Маріупольському напрямку

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Зазначається, що противник порушував «режим тиші» в районах Мар’їнки, Гранітного та Павлополя, де проти українських військових були застосовані гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Окрім цього, по Мар’їнці окупанти, додали ще вогонь з мінометів 82-го калібру, а по Широкиному — зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри.

Читайте такожГаряча ніч у Луганській області: сили АТО дали відсіч ворожій ДРГ, двоє бійців підірвалися на розтяжці

На Донецькому напрямку зафіксовано 4 обстріли. Під ворожим вогнем з бойової машини піхоти, гранатометів, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї опинилися захисники Новгородського, а по укріпленнях Збройних сил України в Авдіївці вівся вогонь з мінометів 82-го калібру.

В свою чергу на Луганському напрямку зафіксовано лише 2 порушення «режиму тиші». Поблизу Трьохізбенки опорні пункти сил АТО зазнали обстрілів з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем. Подібну ж зброю російсько-окупаційні війська використовували і в районі Новоолександрівки.