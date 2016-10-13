Волонтер розповів, де війська НАТО можуть зійтися у боротьбі з Росією

Про це повідомив боєць АТО, волонтер Мирослав Гай, передає Еспресо.TV.

"Можна сказати, що протистояння буде в Сирії, потужне протистояння, коли стикнуться війська НАТО з Росією, то така можливість реальна у Сирії. Росія зараз взагалі оголошує, що вона по всьому світу збирається поновлювати бази Радянського союзу, я не впевнений, що у них вистачить на це коштів", - сказав він.

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Гай наголосив, що зараз Росія веде дії на ескалацію конфлікту і взагалі готується до війни.

"Вона готує цивільний сектор, перевіряє бомбосховища, ухвалюються закони", - зауважив він.

Раніше аналітик Пентагону заявив, що у Міноборони США є розробки планів війни з усіма країнами світу, але плани війни з нестабільними і агресивними режимами опрацьовуються більш детально – в тому числі і з путінським.