Війна між Росією і НАТО: аналітик Пентагону спрогнозував, якою вона може бути і чим закінчиться

З іншого боку, якщо він цього не зробить, санкції з Росії не знімуть. Путін загнав себе в кут, пише ТСН старший аналітик по Росії Міністерства оборони США Девід Джуберг.

А зрозумівши, що Трамп уже фактично програв вибори, він став готуватися до повномасштабної війни, щоб відволікти увагу населення й домовитися із Заходом, вважає Джуберг. І зробити він це хоче, ймовірно, до приходу нового президента США, тобто до січня 2017-го, оскільки Хілларі Клінтон явно не буде налаштована давати послаблення Росії.

"Швидше за все, сценарій буде грузинського зразка 2008 року або українського зразка 2014-го: Путін спробує тим чи іншим способом під приводом захисту російськомовного населення захопити шматок сусідньої країни, яка не є членом НАТО, але намагається вирватися із зони впливу Кремля. Отже, маємо трьох кандидатів: та ж Україна, та ж Грузія, Білорусь та Вірменія. Після чого Путін постарається домовитися із Заходом - обміняти окуповану територію на повне або часткове скасування санкцій. Але цього не буде", - пише аналітик.

За його словами, можливі три варіанти: війна Росії зі США, яка переросте у війну з НАТО, кривава революція у самій Росії або її перетворення на кшталт Північної Кореї.

Перший варіант наразі виглядає найбільш ймовірним: у Пентагоні є розробки планів війни з усіма країнами світу, але плани війни з нестабільними і агресивними режимами опрацьовуються більш детально – в тому числі і з путінським.

"Потенційна війна з Росією не буде схожа на війну з Іраком в 2003 році. Хоча в РФ приблизно той же розмір армії і той же рівень технологічного розвитку... Ядерний варіант війни між Росією і НАТО можливий, але не одразу. У будь-якому випадку спочатку будуть сухопутні операції Путіна проти сусідів і блеф без хороших карт. Звичайно, американці не будуть тими, хто завдасть першого удару. І навіть якщо Путін наважиться використовувати ракети з ядерними боєголовками, і навіть якщо половина цих ракет злетить, США чудово захищені системою ПРО", - розповів Джуберг.

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Хоча насправді російські ракети з ядерними боєголовками, за словами аналітика Пентагону, перебувають у жахливому стані – термін зберігання та бойового дії більшості з них закінчився ще в 1997 році.

"Єдина загроза — російський підводний човен біля берегів Штатів, але і тут ми вважаємо, що встигнемо його перехопити. Відповідного ядерного удару з боку Штатів не буде. Є більш гуманні способи швидко закінчити війну. І хоча згідно з Воєнною доктриною наша відповідь має бути теж ядерною, для цього потрібен "ок" від президента. Але якщо президентом США на момент ядерної атаки Росії все ще буде Барак Обама, він обов'язково обере гуманний спосіб", - йдеться в статті.

Тому, продовжив аналітик, спочатку в Росію прилетять бомбардувальники-невидимки (B-2 STEALTH), розбомблять військові об'єкти і заводи. Прилетять нові електромагнітні дрони CHAMP й електромагнітним імпульсом назавжди відключать всі електронні пристрої у найбільших містах РФ.

"Вся війна з Росією буде тривати 10-20 днів з моменту завдання країнами НАТО перших ударів. І тільки одне питання дуже хвилює Пентагон: хто від Росії буде підписувати акт про капітуляцію?" - підсумував Джуберг.

Після війни, прогнозує аналітик, НАТО призначить офіцерів тимчасовими чиновниками і керівниками, всіх колишніх "слуг народу" віддадуть під суд або люструють.

"Після того, як роззомбуємо більшу частину населення Росії, приблизно через рік-два, допоможемо організувати чесні вибори. Коли відбудуться вибори легітимного уряду Росії, ми залишимо приблизно тисячу радників, щоб допомагати і не допустити до влади наступного Путіна або Сталіна. Вони також допоможуть правильно розвивати інфраструктуру, армію, поліцію, державні інститути. Коли росіяни будуть готові самі керувати своєю країною, ми залишимо Росію і в майбутньому будемо їй союзниками і партнерами", - продовжив свій прогноз аналітик.

"І тоді весь світ буде дружити з мирною і багатою Росією. Багатою вона, правда, стане не одразу, а тільки після того, як розрахується за війну з НАТО, "ЮКОС", Україну і збитий "Боїнг" на Донбасі", - підсумував Джуберг.

Раніше ЗМІ писали, що будь-яка майбутня війна Америки з Росією чи Китаєм буде "дуже швидкою і смертоносною", і буде відрізнятися небаченою за останні 60 років жорстокістю.