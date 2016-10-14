Бойовики на Донбасі мають більше танків і артсистем, ніж Німеччина – президент

Бойовики на Донбасі мають більше танків і артилерійських систем, ніж армія Німеччини.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив у своїй статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, зазначив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в Twitter.

Читайте такожНадпотужні багатогодинні обстріли на Маріупольському напрямку: за добу бойовики випустили 777 боєприпасів

"Бойовики на Донбасі мають більше танків і артилерійських систем, ніж німецька армія - стаття Президента Порошенко в FAZ", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Порошенко в інтерв'ю американському телеканалу CNN розповів про російську військову присутність на тимчасово окупованих територіях на сході України і назвав кількість техніки.

"В окупованих районах Донбасу перебуває понад 700 російських танків, 1250 артилерійських систем, більше 1000 БТРів і 300 систем залпового вогню", - зазначив глава держави.