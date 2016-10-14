Бойовики на Донбасі мають більше танків і артсистем, ніж Німеччина – президент
В окупованих районах Донбасу перебуває понад 700 російських танків, 1250 артилерійських систем, більше 1000 Бтрів та 300 систем залпового вогню.
Бойовики на Донбасі мають більше танків і артилерійських систем, ніж армія Німеччини.
Про це президент України Петро Порошенко повідомив у своїй статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, зазначив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в Twitter.
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"Бойовики на Донбасі мають більше танків і артилерійських систем, ніж німецька армія - стаття Президента Порошенко в FAZ", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Порошенко в інтерв'ю американському телеканалу CNN розповів про російську військову присутність на тимчасово окупованих територіях на сході України і назвав кількість техніки.
"В окупованих районах Донбасу перебуває понад 700 російських танків, 1250 артилерійських систем, більше 1000 БТРів і 300 систем залпового вогню", - зазначив глава держави.
Бойовики на Донбасі мають більше танків і артилер систем, ніж німецька армія - Стаття Президента Порошенка у FAZhttps://t.co/cx1MdafYRd— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 жовтня 2016 р.