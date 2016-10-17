Військові спростовують повідомлення про штурм позицій ЗСУ бойовиками в Авдіївці
12:45, 17 жовтня 2016Війна
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Жодних наступів бойовиків в Авдіївці у понеділок не відбувається.
Жодних штурмів Авдіївки бойовики не здійснюють, запевнив Татаркін / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Про це повідомив речник 81-ої бригади Костянтин Татаркін, передає "Українська правда".
"Були обстріли. Активного наступу немає. Все відбувається в рамках допустимого", - сказав він.
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"Сьогодні вранці обстріляли, але з неважкої зброї – СПГ, стрілецька зброя", - додав Татаркін.
Водночас, за інформацією бійців, у районі Авдіївки був один "середній" поранений, сьогодні – двоє "легких".
Раніше капелан Християнської служби порятунку Володимир повідомив про спроби бойовиків взяти штурмом позиції ЗСУ в Авдіївці.
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