Військові спростовують повідомлення про штурм позицій ЗСУ бойовиками в Авдіївці

Про це повідомив речник 81-ої бригади Костянтин Татаркін, передає "Українська правда".

"Були обстріли. Активного наступу немає. Все відбувається в рамках допустимого", - сказав він.

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"Сьогодні вранці обстріляли, але з неважкої зброї – СПГ, стрілецька зброя", - додав Татаркін.

Водночас, за інформацією бійців, у районі Авдіївки був один "середній" поранений, сьогодні – двоє "легких".

Раніше капелан Християнської служби порятунку Володимир повідомив про спроби бойовиків взяти штурмом позиції ЗСУ в Авдіївці.