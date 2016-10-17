"Спроба взяти штурмом позиції ЗСУ": в Авдіївці зранку розпочався бій - джерело

Про це УНІАН повідомив капелан Християнської служби порятунку Володимир (Швед).

Він служить у частині Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, яка базується у Авдіївці.

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"Стріляють зі сторони Ясинуватої. Б’ють навіть із танкової зброї, – сказав капелан. - Обстріли продовжуються вже другу ніч поспіль. Швидше за все, сьогоднішній бій – це спроба взяти штурмом позиції ЗСУ".

За його словами, обстріл ведеться по старій частині Авдіївки.

"Найбільше дивує те, що незважаючи на обстріли, люди дрібними перебіжками прямують на роботу", - сказав Швед.