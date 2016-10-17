"Спроба взяти штурмом позиції ЗСУ": в Авдіївці зранку розпочався бій - джерело
08:25, 17 жовтня 2016Війна
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О 7-ій ранку в Авдіївці розпочався бій.
В Авдіївці триває бій / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Про це УНІАН повідомив капелан Християнської служби порятунку Володимир (Швед).
Він служить у частині Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, яка базується у Авдіївці.
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"Стріляють зі сторони Ясинуватої. Б’ють навіть із танкової зброї, – сказав капелан. - Обстріли продовжуються вже другу ніч поспіль. Швидше за все, сьогоднішній бій – це спроба взяти штурмом позиції ЗСУ".
За його словами, обстріл ведеться по старій частині Авдіївки.
"Найбільше дивує те, що незважаючи на обстріли, люди дрібними перебіжками прямують на роботу", - сказав Швед.
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