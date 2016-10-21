Зустріч "нормандської четвірки" зняла питання про ймовірний наступ Росії на Маріуполь - ЗМІ

Про це повідомило джерело в українських дипломатичних колах, передає РБК-Україна.

За його словами, чутки про наступ циркулювали напередодні зустрічі. Під час переговорів президент України Петро Порошенко прямо запитав про це президента РФ Володимира Путіна, на що той відповів, що Росія виступає за мирний спосіб врегулювання конфлікту на Донбасі і буде всіляко сприяти цьому.

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Джерело наголосило на важливості того, що ці слова Путін виголосив у присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда, до яких в разі чого буде апелювати Україна.

Також, за інформацією джерела, під час переговорів у Берліні Путін виступав проти направлення на Донбас місії Міжнародного червоного хреста. Але Меркель особисто вдалося переконати його погодитися на це.

При цьому на зустрічі Путін кілька раз підтвердив, що необхідно припинити стріляти на Донбасі, а українська сторона озвучила статистику обстрілів і вбитих під час так званого "перемир'я".