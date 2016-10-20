Порошенко підбив підсумки переговорів "нормандської четвірки" в Берліні (повний текст брифінгу, відео)

Про його підсумки детально на прес-конференції після зустрічі розповів президент України. ЛІГА.net наводить повний текст брифінгу Петра Порошенка, включаючи відповіді на питання журналістів.

Перше: сам факт того, що нормандська зустріч на найвищому рівні відбулася... Адже ви пам'ятаєте коментарі, які звучали в серпні, про те, що нормандського формату більше не буде, що він себе вичерпав. (Однак) жодної альтернативи нормандскому формату на сьогодні не існує і про це було чітко зазначено під час сьогоднішньої зустрічі.

Позиція друга: ми повинні розробити та затвердити робочу дорожню карту. Це українська пропозиція, вона була спочатку підтримана нашими німецькими та французькими партнерами, і на сьогодні всі пропозиції щодо "дорожньої карти" були затверджені нормандським форматом.

Було доручено, щоб до кінця листопада міністри закордонних справ на своїй зустрічі затвердили основу проекту дорожньої карти і ми дали основні напрямки, які ця карта повинна містити.

Головне: дорожня карта є документом щодо імплементації всіх Мінських угод. Мається на увазі угода від 5 вересня, і меморандум від 19 вересня, включаючи кордон, який є складовою частиною цього документа, затверджений постановою Верховної Ради, а також документ від 12 лютого 2015 року.

Левову частку обговорення, на що пішло у нас майже чотири години, зайняло обговорення питань безпеки, було чітко зазначено, що всі складові з питань безпеки мінських домовленостей є складовою частиною "дорожньої карти" і плану імплементації. Мається на увазі й виведення іноземних військ, і безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території: і до лінії зіткнення, і до місць відведення техніки, і до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

Домовилися також про те, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ та забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, що пройдуть, коли умови безпеки дадуть нам можливість проводити ці вибори.

Ми зараз зробимо спробу для того, щоб ввести збройну, тобто поліцейську місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку під час виборів, так і на перехідний період. Окремо наголошую, що російська сторона також підтримала необхідність введення збройної поліцейської місії ОБСЄ.

Були окремо обговорено питання підготовки до виборів і домовилися продовжити на рівні експертів, на рівні робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства, імплементації та так звану формулу Штайнмайера (пункти виконуються не послідовно, а паралельно - Ред.), де є позиції, які повинні бути складовими при визнання виборів такими, що відбулися, що вони є вільним волевиявленням громадян.

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Наша позиція: всі іноземні збройні підрозділи повинні бути виведені з окупованих територій до проведення виборів, що є необхідною умовою для проведення виборчого процесу. І ми сподіваємося, що доступ до межі ОБСЄ, включаючи встановлення постів, також сприятиме підвищенню рівня безпеки.

Відзначено всеосяжне і негайне забезпечення режиму припинення вогню, домовилися про те, що після завершення розведення військ на трьох попередніх ділянках - Золоте, Петровське та Станиця Луганська - там повинні бути встановлені постійно чинні цілодобові моніторингові пости ОБСЄ, і після цього ми почнемо переговори про наступних чотирьох місцях для розведення.

Хочу наголосити, що українська сторона наполягала, щоб серед цих чотирьох пунктів обов'язково були присутні Дебальцеве, як місце де ми повинні забезпечити демілітаризацію цього району, оскільки за меморандумом від 19 вересня до 12 лютого, ця територія була під контролем українських військових і ми вважаємо, що значною мірою буде сприяти процесу деескалації і буде достатньо ефективно.

З гуманітарного блоку: було підтримано українську пропозицію про безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до всіх незаконно утримуваних. Ми думаємо, що на сьогодні це поліпшить гуманітарні умови, в яких утримуються українські заручники на окупованій території. Сподіваємося, що будемо мати можливість поставити це питання і щодо затриманих на території РФ, принаймні, ми це окремо відзначали.

Пізніше буде окрема заява про те, що наполягаємо на негайному звільнені всіх заручників у форматі всіх на всіх, і я впевнений, що це нарешті має надати черговий поштовх, оскільки цей процес - бездіяльність російської сторони - був зупинений на дуже тривалий час.

Домовилися, що протягом місяця міністри зустрінуться ще раз й підіб'ють підсумки для нашої нової зустрічі.

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Відповідаючи на питання журналіста, чи підписувалися на зустрічі документи: У нас немає підписаного документа, четверо учасників нормандського формату домовилися, що зараз концентруємося виключно на розробці повномасштабної дорожньої карти, яка буде складатися з першого блоку безпеки, другого - політичного і третього - гуманітарного. Все, що я розповів, - це складова частина дорожньої карти, про яку ми домовилися. Ніяких документів сьогодні не підписано і підписуватися не планувалося.

Відповідаючи на питання журналіста, чи згадувалося про звільнення Романа Сущенка: Ми згадували про всіх заручників, які незаконно утримуються на території РФ, включаючи Сущенка, Кольченка, Сенцова і багатьох інших. Але йшлося й про тих заручників, яких утримують на окупованій території. Ми відзначали, що спочатку має забезпечуватися безперешкодний доступ адвокатів, консула і представників Червоного хреста.

Відповідаючи на питання журналіста, коли відбудуться місцеві вибори: Тоді, коли буде підготовлена дорожня карта. Я категоричний противник, і сьогодні це було підкреслено, щоб не висмикувати політичне питання і пред'являти його Україні, що вона нібито це обов'язково повинна виконати. На сьогодні Мінські домовленості - це цілісний документ. І коли ми говоримо про дорожню карту, то вона і передбачає послідовність та гарантії.

У нас є дата виборів і умови, за якими вони повинні пройти - це питання безпеки, режим припинення вогню, виведення іноземних військ, дотримання режиму розведення, безперешкодний доступ ОБСЄ, звільнення заручників. А вже під час підготовки до виборів треба чітко зазначити режим передачі влади законно-обраним представникам Донецької і Луганської областей та процедуру передачі повноважень.

Ми витратили досить багато часу на ці деталі. У тому й справа, що кожна складова дорожньої карти повинна бути чітко прив'язана, затверджена, оприлюднена і суспільство буде мати право знати її подробиці. Наголошую, що ще півроку тому ніхто про дорожню карту навіть і чути не хотів. Це тверда наполегливість української сторони, що кожна подія має мати свою дату і своїх відповідальних. Після того, як вона (дорожня карта, - ред.) буде підготовлена на рівні експертів, запропонована на рівні міністрів і затверджена лідером.

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Відповідаючи на запитання журналіста про часові рамки дорожньої карти: Ми домовилися, що вона повинна бути затверджена на зустрічі міністрів і це має відбутися в листопаді. Це оптимістичний сценарій, але ми повинні ставити жорсткі графіки, тому що кожен день Україна платить надто високу ціну за цю затримку. Ми не очікуємо, що до режиму припинення вогню - місяць. Ми зазначили, що робота з підготовки та впровадження всеохоплюючого і негайного режиму припинення вогню має відбутися протягом найближчих днів.