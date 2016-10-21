Бойовики сьогодні 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 16 випадків відкриття вогню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними штабу, на Маріупольському напрямку відбулось 7 обстрілів позицій Збройних сил України. По українських захисниках Водяного ворог вів вогонь з артилерії 122 калібру, в напрямку Широкиного та Красногорівки було застосовано гранатомети, міномети калібру 82 мм, а поблизу Павлополя - стрілецька зброя.

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Також сказано, що на Луганському напрямку проти сил АТО відбулись 5 збройних провокацій. В районах Новозванівки та на околицях Станиці Луганської бойовики здійснили обстріли з гранатометів, кулеметів та мінометів.

На Донецькому напрямку окупанти 4 рази порушували режим тиші. Проти українських військових в Авдіївці було використано озброєння танку, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. Також противник застосував там міномети калібрів 82 мм та 120 мм, інформують у штабі.