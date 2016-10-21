Бойовики за тиждень випустили на Маріупольському напрямку понад 3 тисячі снарядів - Турчинов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Як зазначається в повідомленні, у зв’язку зі значним збільшенням кількості обстрілів за останні два тижні, насамперед на Маріупольському напрямку, Турчинов вирушив до цього сектору зони проведення антитерористичної операції, де провів нараду з військовим керівництвом АТО.

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За словами Турчинова, обстановка в зоні проведення АТО залишається дуже напруженою, насамперед, на Маріупольському напрямку: «Найбільша кількість провокацій та інтенсивність обстрілів здійснюється в районі Мар’їнки, Красногорівки, Водяного та Широкиного».

«Навіть під час проведення переговорів у «нормандському форматі» обстріли українських позицій з боку російського агресора не припинялись», - сказав секретар РНБО, додавши, що під час його перебування у Водяному та на українських позиціях, найбільш наближених до окупованого агресором Комінтернового, російська артилерія безперервно вела вогонь по позиціях ЗСУ.

«Такі дії російсько-терористичних угруповань доводять ницість та блюзнірство заяв Путіна на міжнародних переговорах щодо припинення вогню, та чітко окреслюють межі його «щирого бажання врегулювати конфлікт», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО України наголосив також, що не можна виключати, що мирні ініціативи російської сторони «є тільки прикриттям для посилення військового протистояння».

«Українські військові готові до будь-якого розвитку подій. Позиції на лінії зіткнення укріплені та утеплені. Всі спроби прорвати нашу лінію оборони російсько-терористичними угрупованнями – приречені», - наголосив секретар РНБО України.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку щодоби фіксується найбільша кількість обстрілів у зоні АТО.