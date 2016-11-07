ЗСУ про вогневі атаки бойовиків під Новотроїцьким: техніку гнати не можна, ми вже три дні на дієті

Там з околиць Докучаєвська уже кілька днів по позиціях наших армійців не вщухає вогонь ворога, передає ТСН.

На позиції, де побували кореспонденти, не стріляють з крупного калібру. Але хлопці у буквальному сенсі майже постійно ходять навприсядки, бо щільно працюють снайпери, гранатомети, тощо.

Вояки кажуть, що до деяких опорних пунктів навіть не можуть загнати техніку і всі армійські пожитки від води до зброї несуть на позиції вручну. "Останніми днями обстрілюють – техніку гнати не можна. У рюкзаку, на плечах так і несемо – то хліб, то ще щось. Ми тут вже три дні на дієті", - розповів боєць ЗСУ.

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Прес-офіцер ЗСУ каже, що ворог вираховує вогневі точки та розвідгрупами намагається вирахувати, скільки на позиціях особового складу після звільнення шостої хвилі.

Посилення обстрілів на позиціях вояки пояснюють ротацією на окупованих землях. Що зайшла нова партія російських найманців, ворог навіть не приховує – буквально за 300 метрів почепили російський прапор. Вояки також зазначають, що серед терористів проти нас воюють і жінки. Вони в окупантів працюють снайперами.