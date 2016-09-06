До Донецька прибули до 450 військовослужбовців ЗС РФ – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

«Зафіксовано чергові факти переміщення особового складу противника з території РФ. 5 вересня через н.п. Сніжне до м.Донецьк прибуло до 450 військовослужбовців ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГенштаб розкрив структуру російсько-окупаційних військ на Донбасі (інфографіка)

Розвідка також зафіксувала проведення ротації та посилення розвідувальних підрозділів противника зі складу: 331 парашутно-десантного полку (місце постійної дислокації н.п.Кострома (Росія), який тимчасово дислокується у районі Донецька (Україна); 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) Повітрянодесантних військ ЗС РФ на напрямку н.п.Майорськ; 1 та 3 окремих батальйонів спеціального призначення (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ на напрямках н.п.Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Старомихайлівка.

Також зафіксовано ведення противником розвідки сил АТО. «Зафіксовано застосування п’яти безпілотних літальних апаратів у смузі відповідальності 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, а також на ділянках відповідальності 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, з району н. п. Сокільники заплановано вихід розвідувальних груп 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ.