Торецьк опинився на межі гуманітарної катастрофи – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, як нагадали в штабі, в результаті обстрілів 23 листопада і потрапляння снаряду у водовід, який з’єднує Горлівку й Торецьк, припинилося постачання води до Торецька та прилеглих населених пунктів.

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Через відсутність води у місті закриті дитячі садочки і школи, деякі мікрорайони міста залишаються без опалення.

«Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Українські комунальники готові приступити до ремонту, та окупанти вже майже тиждень не дають гарантій безпеки зі свого боку», - підкреслили в штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, за даними управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, для життєзабезпечення Торецька та потреб населення підрозділи ДСНС підвозять технічну та питну воду.

Крім того, для запобіганням випадків переохолодження у Торецьку працює три пересувні пункти обігріву.