Волонтери запропонували Луценку та Матіосу виділити трохи грошей із своїх декларацій на купівлю тепловізорів

Про це ініціатори акції “Е-десятина” повідомили на сторінці “Повернись живим” у Фейсбук.

“Більшість з вас його знає як «Толіка-тепловізора». Після того, як минулої осені півкраїни пояснювало йому закони фізики і принципи роботи військової оптики - Головного військового прокурора, Анатолія Матіоса представляти точно не потрібно. Не минуло й року, як про цю «людину-легенду» нам знову нагадали ЗМІ. На це раз його ім'я привернуло увагу через статки вказані ним у е-декларації. І так як сьогодні, 1 грудня в нашій країні відзначається День працівників прокуратури - ми вирішили відправити листа з вітаннями і пропозицією підтримати армію п'яти найбагатшим співробітникам Прокуратори, серед яких (яка несподіванка) - виявилися і Генпрокурор - Юрій Луценко, і Головний військовий прокурор - Анатолій Матіос”, - пишуть волонтери.

Окрім Юрія Луценка та Анатолія Матіоса листи отримають Старший слідчий в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ – Юрій Кривобок, старший слідчий прокуратуру Харківської області Денис Попов та Прокурор відділу підтримання державного обвинувачення в суді Прокуратури Київської області – Олександра Галайба.

Також нові волонтерські звернення будуть відправлені п'яти «слугам Феміди», що вказали не малі суми в е-деклараціях, адже незабаром відзначатиметься і їх професійне свято - День працівників Судів.

Волонтери зазначають, що отримувачі попердніх листів, серед яких народні депутати, міністри, мери міст та очільники обласних адміністрацій – не поспішають реагувати на звернення.

“З невтішною динамікою відповідей на наші звернення ви можете детально ознайомитись за цим посиланням. Не знаємо чим так зайняті «можновладці» і їх численні помічники, то чи роботою в округах, то чи «розпилом» бюджету, а може уважно стежать за новим реаліті-шоу «Київ-Ростов», але - писати відповіді вони явно не поспішають, і купувати тепловізори власне теж”, - пишуть вони.

Нагадаємо, після оприлюднення Е-декларацій волонтери та ветерани АТО (Віталій Дейнега, засновник «Повернись живим»; Роман Синицинк, співзасновник «Народний тил»; Евген Турчак, демоб. 95 ОДШБр, голова Київської міської спілки ветеранів АТО Деснянського району м. Києва; Леонід Остальцев, демоб. 30 ОМБр, засновник «Pizza Veterano») запропонували посадовцям допомогти армії віддавши частку готівкових коштів, або ж «пожертвував» одну з коштовних речей, що фігурує в оприлюднених е-деклараціях можновладців, оскільки за давньою українською традицією прийнято жертвувати 10% від своїх доходів на добрі справи.

Ініціатори акції “е-десятина” наголосили, що мають намір скерувати листи всім посадовцям, що “засвітили” у е-деклараціях значні статки, а відповіді будуть публікувати на сторінці фонду “Повернись живим” у Facebook, яку читає 427 000 небайдужих українців та провідні ЗМІ.