В АТО поранено троє українських військових, через обстріл бойовиками Авдіївки травми отримав місцевий - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України не було, однак двоє наших військовослужбовців були поранені», - сказав він.

Також, за словами Мотузяника, ще один військовослужбовець на передовій отримав важке поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Крім того, повідомив він, 29 листопада вранці в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу на власному подвір’ї було поранено цивільну особу.

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку бойові дії вчора велися лише в Станиці Луганській. Окупанти організували два обстріли українських позицій тривалістю по 20 хвилин – одразу після опівночі та пізно ввечері.

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На Донецьому напрямку після 16.00 противник почав обстріли в Авдіївці, на позиції «Шахта Бутовка», в Луганському.

"Традиційно найбільш неспокійна обстановка – в Авдіївській промзоні. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, зокрема один – із застосуванням мінометів... Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 23 ворожих обстріли, зокрема 11 – з важкого озброєння. Кількість ворожих обстрілів утричі перевищила показники по двох інших напрямках, разом узятих. Противник застосовує важке озброєння (міномети, гармати, танки) по всьому фронту – в Мар’їнському районі, у Новогригорівці та на приморських рубежах. По наших позиціях випущено 74 артилерійських і танкових снаряди, а також 112 мінометних мін. Найпотужніший ворожий обстріл відбувся у Новогригорівці, де окупанти застосували щонайменше артбатарею калібру 122 мм. Зазвичай там спокійно", - сказав Мотузяник.

За даними розвідки, у так званому «9 полку» російсько-окупаційних військ за минулі 5 днів відбулося 14 випадків самовільного залишення військової частини.

"Таке зухвальство виявило молоде поповнення підрозділу, налякане масштабними втратами і моральним занепадом цього загону окупантів", - сказав речник Міноборони з питань АТО.