Вибух в окупованому Донецьку й численні жертви серед бойовиків: у штабі АТО прокоментували ситуацію

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив речник штабу Леонід Матюхін.

"Дуже багато інформації було про те, що в Донецьку вибухнув склад, хімічний завод. За фактом ми знаємо лише те, що на цьому заводі перебував один з підрозділів бойовиків, знаємо точно, що за підрозділ. Вони туди заїхали до жовтня, туди зайшла техніка і важка техніка, у них там дуже багато боєприпасів, відповідного озброєння. Знаємо точно, що після 21:00 їхали в той бік пожежні машини. Однозначно, щось сталося, але говорити конкретно про те, що там багато бойовиків загинуло, однозначно не можна", - розповів він.

Читайте такожСтали відомі подробиці вибуху, в результаті якого знищено "Моторолу"Раніше ЗМІ повідомляли, що 3 грудня в окупованому Донецьку стався потужний вибух, який знищив склад боєприпасів бойовиків терористичної організації "ДНР".

За даними джерел, вибухнув арсенал зброї проросійських найманців, який був розташований на заводі хімічних виробів. Про потерпілих місцевих жителів інформації поки немає. Однак, за деякими даними, в результаті вибуху було знищено близько 100 бойовиків.