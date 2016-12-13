Росія озброїла зенітників в окупованому Криму системою ППО С-400

Про це повідомив командувач 4 армії, ВКС і ППО Південного військового округу Віктор Севостьянов, передає РБК.

Він зазначив, що в грудні "воістину масштабна система" С-400 "Тріумф" заступить на бойове чергування.

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Севостьянов наголосив, що вона "на сотні кілометрів перекриває вже наявну систему протиповітряної оборони" на півдні Росії.

Крім того, Севостьянов розповів, що особовий склад полку повністю переучений.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня в анексованому Криму на бойове чергування заступили нові зенітні ракетні комплекси та зенітні ракетно-гарматні комплекси окупантів.