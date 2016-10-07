Російська зенітна ракетна система С-400 заступила на бойове чергування в Криму
16:10, 07 жовтня 2016Суспільство
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В анексованому Криму на бойове чергування заступили нові зенітні ракетні комплекси та зенітні ракетно-гарматні комплекси окупантів.
С-400 заступила на бойове чергування в Криму / livejournal.com
Про це 7 жовтня повідомляє прес-служба ПВО Міноборони РФ.
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"В середині 2016 року на бойове чергування в Криму заступив полковий комплект зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 12 серпня зенітний ракетний полк РФ, дислокований в окупованому Криму, отримав на озброєння зенітну ракетну систему С-400 "Тріумф".
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