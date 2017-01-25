Росія заявила про наміри зміцнювати війська на кордоні з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні колегії Міноборони Росії.

Зокрема, Шойгу заявив, що військово-політична ситуація на південно-західному стратегічному напрямку залишається нестабільною.

«Негативний вплив на неї має, перш за все, ситуація на південному сході України та діяльність міжнародних терористичних організацій та угруповань на території Північного Кавказу», - сказав Шойгу.

За його словами, в цих умовах «необхідно продовжити роботу з удосконалення бойового складу військ округу; набору військовослужбовців за контрактом; оснащення військ новими зразками озброєння та військової техніки; а також розвитку військової інфраструктури».

Шойгу повідомив, що за минулий рік бойові можливості округу збільшилися на 10%, продовжується набір контрактників, надходять нові озброєння, покращується військова інфраструктура.

Він також зажадав забезпечити безпеку польотів авіації збройних сил РФ, щоб підвищити мобільність військ і забезпечити надійне прикриття від нападу з повітря.

«Для підвищення мобільності військ, покращення їх оперативного постачання, прикриття від нападу з повітря та підтримки на полі бою потрібно забезпечити безпеку польотів», - сказав Шойгу.

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За його словами, останні події на Близькому Сході показують, що ведення війни в сучасних умовах неможливе без повномасштабного застосування авіації.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Міноборони РФ заявили про формування мотострілецької дивізії в Ростовській області, з території якої регулярно здійснюється вторгнення на тимчасово окупований Донбас для підтримки російських бойовиків.

«На полігонах Кузьмінський, Кадамовський і Міллерово Міністерство оборони планує розмістити створювану 150-у Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова II ступеня мотострілецьку дивізію. Планується, що бойова підготовка особового складу почнеться на полігоні вже через кілька місяців», - повідомили в Міноборони РФ.

2 грудня 2016 року в Міністерстві оборони РФ заявили, що біля кордонів України приступила до «виконання завдань» 150-а мотострілецька дивізія, що дислокується в Ростовській області.

24 січня т. в. о. начальника Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України полковник Владислав Пономарьов заявив, що за 50 км від кордону з Україною у Ростовській області РФ у районі формування мотострілецької дивізії чисельністю в 10,5 тис. військових збройних сил РФ виявлено багато артилерії.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння та направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях тривають бойові дії.