РФ не пустила українську інспекцію до артилерії у Ростовській області: Генштаб підозрює, що там техніка для бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це т.в.о. начальника Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України полковник Владислав Пономарьов заявив на брифінгу за підсумками проведення інспекції прикордонної території Ростовської області на предмет наявності там місць дислокації військових частин та підрозділів російської армії.

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Так, підтверджено інформацію про значне зосередження артилерійських систем різних типів поблизу Новочеркаська і базу зберігання та ремонту артилерійського озброєння.

"Не виключено використання зазначеного озброєння для комплектування частин 150-ї мотострілецької дивізії, а також проросійських терористичних угрупувань на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Доступ інспекційної групи на даний об'єкт був заборонений. Фотографування зазначених типів артилерії також було заборонено", - заявив він.

При цьому, як повідомив керівник багатонаціональної інспекційної групи України, на проведення інспекції, згідно з вимогами Віденського документу 2011 року про заходи зі зміцнення довіри та безпеки, надається всього 48 годин. Він додав, що інспектори пересувались автомобілями та пішки.

"Брифінг представника збройних сил Російської Федерації у районі інспекції не відповідав вимогам Віденського документа. Під час брифінгу інспекторам не було надано інформацію про кількість особового складу, озброєння та військової техніки в районі інспекції та інформацію про всі полігони, які знаходяться в районі інспекції. Склалося враження, що російська сторона намагалася приховати інформацію про полігон "Кузьмінський", наявних на ньому підрозділів та озброєння, військової техніки", - наголосив Вершигора.

При цьому він сказав, що в результаті наполягання інспекційної групи представники російського Міністерства оборони вимушені були надати інспекторам доступ до полігону.

"В результаті інспекції полігону виявлене значне зосередження озброєння та військової техніки різних типів, артилерії, бойових танків, бойових броньованих машин, в тому числі реактивних систем залпового вогню великого калібру", - поінформував Вершигора.

Вершигора зауважив, що російська сторона всіляко намагалася обмежувати фотозйомку, хоча, за його словами, таких обмежень Віденським документом не передбачено.

Водночас Пономарьов додав, що жодних санкцій за порушення Віденського документу не встановлено. Він зазначив, що Віденський документ є політичним документом і засновується на добровільному наданні інформації.

"Дзеркальних заходів також ніяких немає", - сказав Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня прес-служба Генштабу ЗСУ заявила, що 16-19 січня представники України, Канади та Данії провели інспекцію поблизу кордону на території Ростовської області РФ.

Виявлено, що 10 січня в порушення Віденського документу від 2011 року про заходи зі зміцнення довіри та безпеки (ВД-2011) РФ почала формувати поблизу кордонів України мотострілкову дивізію чисельністю понад 10 тис. військових.

У Генштабі підкреслили, що це суперечить інформації, яку сама ж РФ надала державам-учасницям офіційною мережею ОБСЄ у листопаді 2016 року. Зокрема РФ повідомила, що не планує у 2017 році збільшувати чисельність особового складу регулярних формувань та бойових частин.