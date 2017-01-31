Соцпрацівники та дільничні інспектори працюють з мешканцями Авдіївки, в місті паніки немає - Жебрівський

Соціальні працівники та дільничні інспектори постійно працюють з мешканцями Авдіївки, паніки в місті немає, повідомляє на своїй сторінці Facebook голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

За його словами, Авдіївський коксохім продовжує підтримувати в тепломережі належну температуру. Середня температура в квартирах +15°. Всі комунальні служби міста забезпечені паливом.

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"Спасибі за Карітас за намети для обігріву та продукти. Спасибі Дніпро за велику фуру продуктів харчування. Спасибі Словянськ за засоби гігієни та продукти. Спасибі Бахмут за теплу взуття, ковдри. Спасибі ЗСУ і Нацгвардії за величезну опретивну допомогу. Спасибі волонтерам за самовідданість! Спасибі Україні за щирість, теплоту, підтримку і допомогу!", - написав Жебрівський.