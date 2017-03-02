На Донбас прибули підрозділи двох бригад російського спецназу - ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Це 10 обр СпП (постійне місце дислокації - н.п. Молькіно) ПВО ВС РФ і 16 обр СпП (Тамбов) ЗВО ВС РФ», - йдеться в повідомленні.

За даними ІС, окупанти продовжують посилення своєї групи на ділянці в районі Ясинуватої, Яковлівки і Спартака, перекинувши до Авдіївки нову ротну тактичну групу (РТГр).

«Зокрема, через Красногвардійський на Мінеральне у темну пору доби пройшли одразу дві колони - у першій 8 вантажівок з особовим складом, боєприпасами і спорядженням, 4 ББМ (1 МТ-ЛБ і 3 БМП-2), Урал з ЗУ-23-2 і два автокунги (один з польовою кухнею), через 40 хвилин друга колона - 3 КамАЗи (один з них броньований), 4 БТР-80, 1 БРДМ-2 і 3 МТ-ЛБ (дві у варіанті самохідного ПТРК «Штурм-с»)», - зазначили в ІС.

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Також йдеться про те, окупанти ротували склад своєї артгрупи, яка періодично обстрілює позиції сил АТО між Широкиним і трасою Маріуполь-Тельманове.

«Зокрема, між Патріотичним і вітряної станцією на північ від Безіменного фіксувалося 3 одиниці 122-міліметрової САУ 2С1 «Гвоздика» окупантів маршем на північний схід. Також у колоні - Урал і 2 ЗіЛ-131, пізніше - 2 КамАЗи з 122-міліметровими гаубицями типу Д-30/30А причепом в тому самому напрямку», - додали в ІС.